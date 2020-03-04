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Rus dışişlerinden üstü kapalı mesaj: 93 Harbi'ne gönderme yaptılar

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından, Türkiye ile Rusya ilişkileri dalgalanmaya devam ediyor. Yarın gerçekleşecek Putin-Erdoğan görüşmesi öncesinde Rus Dişişlerinden üstü kapalı bir mesaj paylaşıldı. Bakanlık, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşına atıfta bulunularak savaşı sonlandıran Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı.

Rus dışişlerinden üstü kapalı mesaj: 93 Harbi'ne gönderme yaptılar

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından, Türkiye ile Rusya ilişkileri dalgalanmaya devam ediyor. Yarın gerçekleşecek Putin-Erdoğan görüşmesi öncesinde Rus Dişişlerinden üstü kapalı bir mesaj paylaşıldı. Bakanlık, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşına atıfta bulunularak savaşı sonlandıran Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı.

04 Mart 2020 Çarşamba 16:53
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Rus dışişlerinden üstü kapalı mesaj: 93 Harbi'ne gönderme yaptılar

İdlib'de Rusya destekli Esed rejiminin hain saldırıları sonucu üst üste şehit vermemizin ardından sahadaki tansiyon uluslararası siyasete de yansıdı. Yaşanan gelişmeler Türk-Rus ilişkilerinin dalgalanmasına sebep oldu. Yarın gerçekleşecek Putin-Erdoğan görüşmesi öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden üstü kapalı bir paylaşım yapıldı. 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen ve 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşına atıfta bulunularak savaşı sonlandıran Ayastefanos Anlaşması hatırlatıldı.

Bakanlık paylaşımında, 3 Mart 1878'de imzalanan anlaşmanın tarihini Bulgaristan'ın, Ulusal Kurtuluş Günü olarak milli bayram ilan ettiğini hatırlattı. Bu anlaşmayla birlikte, Bulgaristan bağımsızlığını kazanmış ve Rusya Balkanlar'da hakim güç haline gelmişti.

Paylaşımda, "1877-1878'de Bulgaristan'da acımasız bir Rus-Türk savaşı meydana geldi. Bulgaristan bu günü ulusal bayram olarak ilan etmiş, Ulusal Bağımsızlık Günü olarak Osmanlı'nın hükümlüğünden çıkılan San Stefano Antlaşması'nın imzalandığı gün seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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