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RTÜK’ten, Tele 1 ve Halk TV’ye para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1 ve Halk TV’ye idari para cezası uyguladı.

Güncel 06.11.2020, 15:36
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RTÜK’ten, Tele 1 ve Halk TV’ye para cezası

RTÜK, Ebubekir Şahin başkanlığındaki son toplantısında İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporları görüştü.

TELE 1’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programında sunucunun “Erdoğan’ın İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyorlar” şeklindeki ifadelerini değerlendiren Üst Kurul, yayında polis teşkilatının hiçbir kanıta, bilgi ve belgeye dayanmayan şekilde zan altında bırakıldığını tespit etti.

Üst Kurul, yayın hizmetleri ile ilgili ‘İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

RTÜK ayrıca Halk TV’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında yayın konuklarının Türk ordusu ile ilgili ifadelerini de cezalandırdı.

Bu açıklamaların iç ve dış güvenliğini sağlayan kurumların moral üstünlüğünü zafiyete uğratabilecek nitelikte olduğunu belirleyen Üst Kurul, yayın ilkesi ihlali nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası uyguladı.

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