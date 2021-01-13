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RTÜK’ten Halk TV’ye Fikri Sağlar cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Ben türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" açıklaması nedeniyle idari para cezası verdi.
Güncel 13.01.2021, 16:14
2009
Gazeteci Özgen Bingöl, RTÜK'ün Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlerle ilgili sözleri nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdiğini duyurdu.
Bingöl, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.
Ayrıntılar gelecek...
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