RTÜK'ten Başak Demirtaş'ın açıklamaları hakkında inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır” denildi.