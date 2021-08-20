RTÜK, Avrupa Birliğinden 3,6 milyon euro fon alacağına ilişkin çıkan haberleri yalanladı

RTÜK tarafından basın ve yayın organlarında yer alan, “RTÜK’ün Avrupa Birliğinden 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı” haberlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere Avrupa Birliğinin (AB) üzerine düşen oranda kaynak aktardığı hatırlatılarak, “AB tarafından da Türkiye’ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.



“Bahse konu proje tarafımızdan askıya alınmıştır”

Açıklamada, maksatlı bir şekilde RTÜK’ü hedef alan ve ilgili haberlerde yer verilen rakamların gerçeği yansıtmadığı aktarılarak, “Bahse konu proje, AB’nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır” değerlendirmesi yapıldı.



“Ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımı ile aynı kefeye konulması en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir”

Haberlerde geçen rakamın yarısının Konseyin kendi masrafları için ayrılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Üst Kurulumuzun kasasına girecek bir tutarın olmadığı açıktır. Uygulama aşamasına geçmeyen mezkûr projede elde edilecek kaynağın değerli yerli ve milli medyamızın yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesi dâhil birçok alanda eğitim giderleri için kullanılması planlanmıştı. Söz konusu proje ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir.”

Ayrıca RTÜK tarafından yalan ve dezenformasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.