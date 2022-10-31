Römork ve traktör arasında yolculuk yapan işçi hayatını kaybetti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Eldenizli Mahallesi'nde 26 yaşındaki A.B.’nin hakimiyetinde olan nar yüklü traktöre binen 50 yaşındaki Ali Osman Çelebi, römorkla traktörün arasındaki boşlukta yolculuk etmeye başladı.

Yolculuk esnasında dengesini kaybeden Çelebi bir anda yere düştü.

Ali Osman Çelebi düşünce, seyir halinde giden traktöre bağlı römorkun altında kaldı.

Tehlikeli yolculuk ölüme neden oldu

Durumu fark eden sürücü, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Çağrı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Çelebi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan yakınları göz yaşlarına boğuldu

Yaşanan talihsiz olayın haberini alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan detaylı çalışmalar sonrası cansız beden, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Jandarma ekipleri, kazanın yaşandığı alanda detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken traktör sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.