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ROK Beyaz TV’de göründü! Boşnaklar isyan etti
Boşnaklar, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeniden Gökçeklerin kanalı Beyaz TV’ye çıkarılmasına tepki gösterdi.
Güncel 14.09.2020, 10:30
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Boşnaklar, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeniden Gökçeklerin kanalı Beyaz TV’ye çıkarılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada “Beyaz TV de bu sabah Boşnaklara Irkçılık Yapan Rasim Ozan Kütahyalı Ekranlardaydı Boşnak camiası olarak hiç bir yerde görmek istemiyoruz #BoşnaklarROKuİstemiyor” mesajı paylaşıldı.
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