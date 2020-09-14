ROK Beyaz TV’de göründü! Boşnaklar isyan etti

Boşnaklar, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeniden Gökçeklerin kanalı Beyaz TV’ye çıkarılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada “Beyaz TV de bu sabah Boşnaklara Irkçılık Yapan Rasim Ozan Kütahyalı Ekranlardaydı Boşnak camiası olarak hiç bir yerde görmek istemiyoruz #BoşnaklarROKuİstemiyor” mesajı paylaşıldı.



