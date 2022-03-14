Robot baristadan %100 Hassasiyetle Bol Köpüklü Türk kahvesi

“Evden Uzaya” kadar farklı alanlarda ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, insan eline yakın hassasiyet ve kabiliyetteki robotlarıyla endüstriyel üretime çağ atlatıyor. Teknoloji ve yazılım dünyasında meydana gelen gelişmelere paralel olarak geliştirilen MELFA ASSISTA cobotlar ile üretime esneklik kazandıran şirket, insanlarla beraber çalışabilen cobot teknolojisi ile şaşırtıcı işlere imza atıyor. Bunun en güzel örneklerinden birini ise Galataport Karaca mağazasında yer alan ve Türk kahvesi hazırlayan MELFA ASSISTA cobot sunuyor. Mağazada ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan yetenekli kolaboratifrobot, marifetleriyle lezzetli bir kahve deneyimi sunuyor.

Barista MELFA ASSISTA önce siparişi alıyor, sonra kahveyi hazırlıyor

Kolay programlama ve sistem konfigürasyonu sayesinde en basit işlerden en kompleks yapıdaki uzmanlık gerektiren faaliyetlere kadar her alanda çalışan MELFA ASSISTA, pratik bir şekilde komut alarak insanlarla iş birliği içinde çalışabiliyor. Karaca’nın Hatır Mod serisinde yer alan iki adet Türk kahvesi makinesini kullanabilen bu cobot, kahve ve şeker için dozajlama üniteleri sayesinde isteğe göre kahve hazırlayabiliyor. İlgili fonksiyonlar, Mitsubishi ElectricServo ve FX5U PLC ile gerçekleştiriliyor ve kontrol ediliyor. Yetenekli MELFA ASSISTA, boş cezveyi önce kahve dozajlama ünitesinin altına getiriyor, ardından PLC’ye“dök” sinyali göndererek kahvenin dökülmesini sağlıyor. Sonra ise şeker dozajlama ünitelerinin altına getirerekaynı şekilde PLC’ye“dök” sinyali gönderiyor.PLC ekranından seçilen sade, orta veya şekerli seçeneklerine göre şeker dozajı ayarlanıyor.

Yetenekleriyle şaşırtan MELFA ASSISTA, bu işlemlerin ardından muslukların altına gidiyor. Eğer kahve pişirme özelliği közde seçilmişse sadece su, sütlü seçilmişse su ve sütü alıyor. Ardından karıştırıp makinenin içine yerleştiriyor. Makinenin düğmesine basan MELFA ASSISTA,kamera ile makinenin kahve pişirme ışığının sönmesini takip ediyor. Işık söndüğünde, yani kahve piştiğinde sinyalialıyor, cezveyi alıp fincana servis yapıyor ve cezveyi muslukta yıkayıp tekrar makinenin içine yerleştiriyor.

MELFA ASSISTA ile güvenlik kaygısı ortadan kalkıyor

Pek çok farklı sektörde kullanılarak üretimde esneklik, sezgisellik, hız ve verimlilik sağlayan MELFA ASSISTA ile fark yaratan Mitsubishi Electric, Türk kahvesi yapabilecek kadar hassas ve yetenekli bu cobotlar ile üretimde iş birliği dönemini hızlandırmayı hedefliyor. MELFA ASSISTA, aynı zamanda güvenlik ekipmanları olmadan çalışabiliyor ve insan iş gücünü asiste edebiliyor. Görsel destekli öğretim ara yüzü sayesinde uzman olmayan kişiler tarafından bile pratik şekilde kullanılabilen MELFA ASSISTA, RT VisualBox ile özel program bilgisine ihtiyaç duymuyor. En önemlisi degrafik sihirbazları ile tüm parametreleri kolayca ayarlama özelliği sunuyor.