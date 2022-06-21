Robert De Niro 26 Haziran’da Türkiye’ye geliyor

New York’tan dünyaya yayılan efsanevi Nobu Restaurant’ın ortakları Şef Nobu Matsuhisa, aktör Robert De Niro, yapımcı Meir Teper ilk kez Türkiye’ye geliyor. Geçen sene temmuz ayında The Ritz-Carlton, Istanbul içerisinde kapılarını açan ve kısa sürede hem Türkiye’deki hem de dünyadaki sayılı restoranların arasına giren Nobu İstanbul’u ortaklar ziyaret edecek.

Nobu belgeseli de çekilecek

Londra’dan özel uçakla İstanbul’a gelecek olan Robert De Niro’ya Nobu restoranlarının belgeselini de çeken bir çekim ekibi eşlik edecek. 1994 yılında Şef Nobu Matsuhisa ile birlikte kurduğu restoran zinciriyle dünya çapında bir marka yaratan Robert De Niro, Nobu İstanbul’da ‘Sake Seremonisi’ne katılacak. Konuklar Nobu’nun içinde bulunduğu The Ritz-Carlton Hotel’de konaklayacak. Robert De Niro, seremoni sonrasında 27 Haziran’da İstanbul’dan ayrılacak.

“İstanbul’u merak ediyorum” demişti

Geçtiğimiz yıl ABD’ye giden Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, Robert De Niro’ya New York’taki evinde ziyaret etmişti. Süzer, ziyareti sırasında oyuncu ile Nobu Istanbul açılışı ve sonrasında yapılacak yeni projeler hakkında konuşmuştu. Buluşmada Türkiye’yi çok sevdiğini ve Nobu Istanbul’u çok merak ettiğini söyleyen Robert De Niro, ilk fırsatta Türkiye’ye gelerek Nobu’ya özel “Sake Seremonisi”nde bulunacağının müjdesini vermişti.