RİZE’DE 2020 İHRACATINI KARADENİZ SOMONU KURTARDI

RİZE-1997 Yılında özelleştirilerek RİPORT Marka ismini alan Rize Limanı İç ve dış liman olarak 2 bölümden oluşuyor. İç Limanda 3 ana rıhtım ve 1 RO-RO ile “8BinGRT” kadar kadar gemilere hizmet verilirken, dış limanda 35BinGRT kadar tüm operasyonel işlemler gerçekleştirilmektedir.

Özelleştirme sonrası limanda birçok yeni yatımılar yapılırken yük potansiyeli yaklaşık 30 kat artırılmış, makine teçhizatı olarak ta birçok noksan tamamlanmış ve liman da her türlü yükün elleçlenmesine olanak sağlama imkânı doğmuştur. Liman sahasında işletme ruhsatı gerekleri tamamlanmış, ISPS Kod, sıvı atık, söndürme sistemi ve güvenlik hizmetleri azami düzeye çıkartılırken liman sahasında Gümrüklü ve Gümrüksüz Depolar yapılıp Gümrük işlemleri yapılabilir olmuş ve Gümrük muhafaza kısım amirliği de Liman sahasında hizmet vermeye devam ediyor.

Rize Gümrük Müdürlüğü başta Rusya ve Çin olmak üzere Su ürünleri-Maden-Yaş meyve Kimyevi maddeler ve Kuruçay olmak üzere değişik kalemlerde ihracat gerçekleştirilmektedir.

RİZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERÇEKLEŞEN İHRACATLAR

Rize İhracatı ile ilgili bilgiler veren RİPORT Yönetim Kurulu başkanı Asim Çillioğlu şu bilgileri verdi: “2015 yılında Rize’de 197 Milyon USD İhracat yapılırken İhracata yönelik tedbirler almayan Ticaret Odası etkisiyle bu ihracat rakamları yıllar itibariyle kademeli azalma göstermiş ve 2020 Yılında Rize’de 164 Milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Rize’de Son beş yılda kademeli olarak azalan İhracatta bu düşüşe neden olan değişik faktörler etkili olmuştur.

2020 yılında 33 Milyon USD ihracatı azalmasının ciddi nedenleri var!

Maden İhracatının 2015 yılsonu 132.8 Milyon Dolardan kademeli 2020’de 83.5 Milyon USD düşmesi önemli bir etkendir. Maden ihracatında 5 yılsonunda yaşanan ortalama yıl bazlı 49.3 Milyon kayıp olmasına rağmen Rize’de yapılan yeni üretim yatırımlarının Rize ihracatını artırması ile eskiye oranla aradaki makasın daha fazla açılmamasına etkin oldu.

Rize’de Liman dâhil 2015 yılına kadar ortalama 197 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Ancak 2020 yılında Rize ili geneli dahil bu ihracat 164 milyon dolara gerilemiştir.

Rize’de Kuzuoğlu grup tarafından Fındıklıda gerçekleştirilen yatırımlar sonrası Fındıklı Somonu balık üretiminde gerçekleşen artışla beraber yapılan balık ihracatı Rize’deki ihracat rakamlarının da daha da düşmesine engel olmuştur.

Son beş yılda Rize’de ihracatı KUZUOGLU GROUP firma markası olan “LAZSOM Su ürünleri” kurtarmıştır

Çillioğlu açıklamalarına şöyle devam etti: Son beş yılda kademeli olarak azalan ihracat rakamlarında Karadeniz somonu ihracat rakamını çıkartırsanız Rize OSB’nin beklentilerden ne kadar uzak olduğunu ve nasıl bir hayal kırıklığı yarattığını daha net görürsünüz.

“Rize’de 2015 yılında 403 bin dolarlık su ürünleri ihracatı yapılırken bu rakamın 2020 yılında 34,7 milyon dolara çıkması tabiki sevindirici gelişmedir.

Rize ilindeki Toplam ihracat rakamları içinde 34.7 milyon dolarlık su ürünleri ihracatını çıkartırsanız ihracat rakamları daha da olumsuz bir noktaya taşınmış olurdu.

Rize’de acilen projelerin akıcılığını sağlayacak çözümler üretilmesi anlamında yeni bir girişim grubu kurulmalıdır. Sorunlarımızı Ankara’da çözüm üretecek anlamda takip edecek ısrarcı bir kadro yaşanan bu gelişmelere çare üretmek için kolları acilen sıvamalıdır” diye konuştu.