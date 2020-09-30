Rize şehir merkezi böyle olacak

Şehir merkezinde bulunan 173 bin metrekarelik alanı kaplayan dolgu alanında yapılmış fakat zamanla deniz suyunun sebep olduğu korozyon nedeniyle riskli duruma gelmiş olan 4 bin 174 bağımsız yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması için gün sayılırken, yerlerine yapılacak binaların proje fotoğrafları ortaya çıktı. 1. etabı Maliye Blokları'ndan başlayarak 23 dönümlük alanı kapsayacak olan kentsel dönüşüm sayesinde 100 yıllık yeni bir projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Gerçekleşecek projenin insan yoğunluğunu da şekillendirecek şekilde olması için titizlikle ilerleniyor. Projede sondaj çalışmaları neticesinde zemin altında yer bulunabilmesi halinde 2 katta zeminin altında iş yerleri yapılması planlanırken, mevcut dükkan sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için de titizlikle çalışmalar yürütülüyor.

"Vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz"

Konu hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, vatandaşın da mağdur edilmemesi düşünülerek hazırlanan projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulduğunu söyledi. Başkan Metin "Merkezde 23 dönümlük bir alan, bu 23 dönümlük alan içerisinde yaklaşık 126 civarında bir dükkan, üstte ticari bir alan, daha üstte de ofisler şeklinde bir konsept olacak. Orada dükkanlar 8 bin 700 metrekare üstü de 25-30 bin metrekareye yakın bir alan olacak ki şuanda var olan kapalı alandan yaklaşık 3'te 2 daha az olacak. 1-2 hafta önce biz defaatle belediye olarak, buradaki yetkililer olarak proje üzerinde çalışmalar yaptık. Projenin Rize'ye uygunluğunu, esnaf lehinde nasıl çevireceğimizi, kira bedellerini, taşınma bedellerini, eğer kişi orayı satmak isterse piyasa değerinin vatandaşımızın, esnafımızın lehine nasıl iyileştiririz ile ilgili çalışmalar yürüttük. Mimari projeden, statiklerine kadar, kolon aralıklarına kadar, altının 2 bodrum katı olmasına kadar bu çalışmalar bizim tarafımızdan da bitti. Şu anda çalışmalarımız bakanımıza sunuluyor" dedi.

"Hak sahipleri ile görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak"

TOKİ iştiraklarından Gayrimenkul Değerleme A.Ş (GEDAŞ) tarafından önümüzdeki günlerde Rize'de bir büro kurulacağını ve hak sahipleri ile görüşüleceğini ifade eden Metin "Hatta bugün itibariyle GEDAŞ sahilde bürosunu açacaktı fakat 1-2 gün daha müsaade istediler. Çünkü Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile toplantılar yapıyorlar. 1-2 gün içerisinde inşallah gelip burada ofislerini açacaklar. Vatandaşı çağırmaya, uzlaşı kurallarını anlatmaya, neleri hak edeceklerini, ne kadar sürede bu bitecek onları anlatacaklar. Bizde o arkadaşlarımız gelip işlere başladıktan sonra yazılarımızı yazıp esnafa dağıtacağız" şeklinde konuştu.

GEDAŞ tarafından Rize'de kurulacak büro vasıtasıyla hak sahipleri ile görüşüleceğini ve bu görüşmelerin projenin hızını artıracağını dile getiren Metin "Bizim şuanda ön gördüğümüz 2 aylık bir süreç olacak. Bu sürecin sonunda orada gerekli fizibilite çalışmaları bitirilmiş, ihale aşamasına çıkmış bir yer olarak göreceğiz burayı. Gönül isterdi ki pandemi ile birlikte Mart'ta başlasaydı ve önümüzdeki Mart, Nisan ayında bitirilseydi bu ama hiç bir şey ön gördüğümüz gibi gelişmiyor. Çalışmalar vatandaşın lehine nasıl olabilir, taşınacaklar nereye taşınacak? Kira bedelleri geçmişten daha iyi bir noktaya tırmandırıldığı için, kira ve taşınma bedellerini bizim esnafımız gördüğü zaman 'Ben prefabrike değil de bu kira bana veriliyorsa falan yere taşınayım' diye veya 'Bir dükkan çatısı altında devam edeyim' diye düşüneceklerdir diye düşünüyorum. Onun için bu GEDAŞ görüşmeleri bizim için sürecin hızlanması açısından önemli" diye konuştu.

"Ekrem Orhon ve Engindere mahallelerinde de yıkılacak siteler var"

Ekrem Orhon mahallesinde bulunan Deniz Sitesi ve Engindere Mahallesi'ndeki yan yatan binalardan alınan karot numunelerinin kötü çıktığını, o bölgelerde de kentsel dönüşümün kısa süre içerisinde başlayacağını sözlerine ekleyen Başkan Metin "Deniz sitesi ve yan yatan binalarla ilgili de arkadaşlarla görüşmüştük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan anlaşmayla karot numuneleri alındı, eğer bunlar kötü çıkacaksa ki kötü çıktılar, belirli bir süre içerisinde hemen yıkılması lazım. O süre ile projenin yapılma süresini denkleştirmeye çalışıyoruz ki proje ne zaman başlayacaksa ona 1 ay kala çıksın oradan, o binalar yıkılıp inşallah yenileri TOKİ'nin desteği ile yapılmış olacak" ifadelerini kullandı