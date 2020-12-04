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RİZE İŞ İNSANI İBRAHİM TALİ’DEN HOPA TSO’YA ZİYARET

Rizeli iş insanı Fener Nakliyatın sahibi İbrahim Tali ve Hopa TSO üyesi İpekyol Nakliyatın sahibi Ömer Hacıoğlu Hopa TSO’yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ile bir araya geldiler.

Güncel 04.12.2020, 16:38
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RİZE İŞ İNSANI İBRAHİM TALİ’DEN HOPA TSO’YA ZİYARET
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HOPA-Rizeli iş insanı Fener Nakliyatın sahibi İbrahim Tali ve Hopa TSO üyesi İpekyol Nakliyatın sahibi Ömer Hacıoğlu Hopa TSO’yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ile bir araya geldiler.

Ziyarette bölgemizdeki mevcut nakliye sektörü ve gelecekteki durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunularak Sarp kara hudut kapısında ve Gürcistan’da yaşanılan sorunlar dile getirildi. Pandemi sürecinde en az etkilenen sektörün nakliye sektörü olduğu dile getirilirken diğer sektörlerle ilgili neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişi yapıldı. Hopa ve Rize’nin daimi dostluğu ve işbirliğine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

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