Rize'de yaylalar bembeyaz oldu!

Kış mevsimi Doğu Karadeniz'de kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte İkizdere ilçesindeki 2600 rakımlı Ovit Dağı, 2300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesinde 2000 rakım üzerinde bulunan yaylalara kar yağdı.

Tepelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Yaylalarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Bazı insanlar araçlarıyla kar yağan bölgelere çıkmaya çalıştı. Diğer yandan Ayder Yaylası'nda da kar yağışı kendini göstermeye başladı. Yetkililere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları daha da düşecek ve kar yağışı alçak kesimlere de inecek. Ovit Tüneli bölgesinde ise yol kapanma tehlikesi olduğundan karayolları ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.