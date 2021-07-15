Rize'de ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor

Rize'de dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde sel ve heyelanlar yaşandı. Karaali ailesinin evinin bir bölümü de heyelan sonucu toprak altında kalırken, bugün öğle saatlerinde AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında anne Aynur Karaali (66) ile oğlu Mustafa Karaali (35) ve engelli kızı Ayşe Karaali'nin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı. Çıkartılan cansız bedenler otopsi için Rize adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.