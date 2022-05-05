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Rize-Artvin Havalimanın Avrupa’da Başka Örneği Yok

RİZE-Rize’nin mega projeleri arasında yer alan ve bölge halkının heyecanla beklediği Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaatında artık sona yaklaştıkları Rize-Artvin Havalimanın açılışının 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

Güncel 05.05.2022, 11:46
Rize-Artvin Havalimanın Avrupa’da Başka Örneği Yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulundu, ardından basın açıklaması yaptı. Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2’nci, dünyanın ise 5’inci havalimanın Rize Artvin havalimanı olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Avrupa’da başka bir örneği de yok. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı projesinde sona gelmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, “Bildiğiniz üzere, bu çağ ‘ulaşılabilirlik’ ve ‘hız’ ile özdeşleşmiş durumda. Önemi her geçen gün artan havayolu ulaşımının geliştirilmesi, uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesi her gelişmiş ülkenin öncelikli gündemi olmaya devam ediyor. Gurur ve memnuniyetle ifade etmeliyim ki; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havacılık sektöründe son 20 yılda büyük ve önemli gelişmeler kaydettik” ifadelerini kullandı.

“Yılda 3 Milyon Yolcuya Hizmet Verecek”

Uygulamalar, politikalarla ve düzenlemeler sayesinde Türk sivil havacılığının, küresel bir güce dönüştürülerek havayolunun halkın yolu olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye’yi çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla tanıştırdık. Mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettik. 2003 yılında aktif havalimanı sayımız yalnızca 26’ydı. Bugün ise 25 Mart’ta halkımızın hizmetine sunduğumuz Tokat Havalimanı ile 57 havalimanımız var. Şimdi de yeni bir hizmeti daha milletimizle buluşturmanın büyük heyecanını taşıyoruz. 3 milyon metrekare alanda inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı’mızın açılışı ile bu sayıyı 58’e yükseltiyoruz. Rize-Artvin Havalimanı’mız, Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2’nci, dünyanın ise 5’inci denize dolgu havalimanıdır. Avrupa’da başka bir örneği de yok. Havalimanımızın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Nisan ayının başından itibaren de deneme uçuşları başladı. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje oldu. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek. 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz” dedi.

“Terminal Binasının içinde Çay Müzesi Açıyoruz”

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen kule de inşa edildiğine dikkati çekti. Gövdesi aydınlatılan kulenin bölgenin siluetine ayrı bir canlılık katacağını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, teknik ve yapım özellikleri ile dünyanın sayılı örnekleri arasındaki Rize-Artvin Havalimanı’nın peyzaj çalışmaları için de önemli adımlar attıklarını vurguladı. Karaismailoğlu, “135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanımızın 49 bin metrekaresini Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu olan bin 453 ağaçla yeşillendirdik. Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa kadar süren yolculuğunu tüm yönleriyle anlatmak için bir de Çay Müzesi açıyoruz terminalin içinde. Ayrıca, sanatsal objelerle de terminalimizi çok işlevli bir buluşma merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bölgemize kazandırdığımız Rize-Artvin Havalimanı; Doğu Karadeniz Bölgemize Rize ve Artvin’e yurt içi ve yurt dışından havayolu ile kesintisiz ulaşım sağlayacak. Bu da Rize ve Artvin illeri başta olmak üzere yörenin doğal güzelliklerini dünya turizmine açacaktır. Diğer bir deyişle turizm potansiyelini doğru değerlendirerek ekonomimize oldukça katkı sunacak. Coğrafi özellikleri nedeniyle karayolu ulaşımının güç olduğu Doğu Karadeniz bölgemizin ulaşım ihtiyacını daha hızlı ve konforlu bir şekilde sağlayacağız. Yurt içinden ve yurt dışından Doğu Karadeniz bölgesine ve Gürcistan’a gidecek yolcular için bir ulaşım noktası tesis edeceğiz. Böylece hem bölge ülkeleri ile aramızdaki siyasi ve ekonomik ilişkileri destekleyecek hem de sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişime ivme kazandırarak, bölgenin yatırım potansiyelini artıracak” diye konuştu.

Havalimanının, yapım döneminde 56 farklı sektöre doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladığını ve faaliyet döneminde de sağlamaya devam edeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, “Bu bağlamda yapım döneminde; milli gelire etkisi 556 milyon dolar, istihdama etkisi 28 bin 100 kişi, üretime etkisi ise 1,2 milyar doların üzerindedir. Havalimanı’mızı Türkiye’mizin de ötesinde, Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret yollarından olan Orta Koridora, kısacası dünyanın hizmetine sunuyoruz. Bölgemizdeki karayolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığının bir bölümü de böylece hava yoluna kaydırılabilecek. Karayolu taşımacılığının neden olduğu yakıt tüketimi, yol bakım-onarım maliyetleri ile trafik kazalarının da önüne geçmiş olacağız. Ayrıca zamana bağlı giderlerden tasarruf edilecek. Karayolu trafiği rahatlayacak. Bu da egzoz emisyon değerlerinde azalma sağlayacak. Cennet Karadeniz’imize de ancak böylesi yakışırdı” ifadelerini kullandı.

“20 Yıl Önce Rize’nin Sadece 16 Kilometre Bölünmüş Yolu Vardı”

20 yıl önce Rize’nin sadece 16 kilometre bölünmüş yolu olduğunu hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi; “20 yıl önce Rize’nin sadece 16 kilometre bölünmüş yolu vardı; 174 kilometre daha yaparak toplam 190 kilometreye ulaştık. Rize-Trabzon Sahil Yolu, Rize- Artvin Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları, gibi çok önemli projeleri tamamladık. Hurmalık-1 ve Hurmalık 2 Tünelleri ile Bağlantı Yolları ve Rizeli kardeşlerimizin 70 yıldır hayalini kurduğu Salarha Tüneli’ni hizmete açtık. Diğer karayolu projelerimizi de yakından takip ediyoruz. Şehir hastanesi dolgu sahası projemizde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık ro-ro kapasitesi ile büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak İyidere Lojistik Limanı yapımı hızla devam ediyor. Rize, Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Rize kazanacak, Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak.”

“Rize-Artvin Havalimanı, sadece bir havalimanı değildir. Türkiye’nin aydınlık geleceğinin en önemli işaretlerindendir” diyen Karaismailoğlu, “Büyük ve güçlü Türkiye” hedefinin bir parçası ve devlet aklının bir sonucu olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, “Bizim yolumuz hizmet yoludur. Milletine, ülkesine devletine hizmet. Başka bir hedef bilmeyiz, tanımayız. Arkamızda milletimizden başka güç aramayız. İlkesi, omurgası olmayanın bizim yanımızda olmasını elbette beklemeyiz, istemeyiz de. Ancak, millete giden hizmetimizi baltalamaya çalışanlara da iki çift sözümüz var; Başaramayacaksınız, kimseyi kandıramayacaksınız. Milletimiz bizi 20 yıldır sunduğumuz hizmetlerle, tuttuğumuz sözlerle, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dik duruşumuzla, onurlu siyasetimizle tanıdı” dedi.

DÜNYAYI TÜRKİYE’YE BAĞLIYORUZ

Gelecek vizyonunun en önemli unsurlarına da değinen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan; güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemini oluşturmak. İşte Türkiye’yi böyle bir gelecek bekliyor. Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, tüm ulaşım modlarında sürdürdüğümüz iddialı bir sürecimiz var. Biz, ‘dünyayı Türkiye’ye bağlıyoruz’. Yatırımlarımızda, ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz; canla başla çalışıyoruz. Sadece son 1 ayda Türk mühendisliğinin gurur projelerinden olan, dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 4 yıl gibi kısa bir sürede hızla tamamladık; milletimizin ve dünyanın hizmetine sunduk. Hemen peşinden ülkemize 57’nci havalimanı olan Tokat Havalimanı’nı milletimizle buluşturduk. Ardından 16 ilin geçiş güzergâhına hizmet veren Malatya Çevreyolu ’nu açtık; transit yolu şehir dışına taşıdık. Kısa süre önce Antalya’da açtığımız Phaselis Tüneli’yle Antalya-Kemer arasını 4 kilometre kısalttık. Güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlarımıza sunduk. Cumartesi günü, Kırklareli ’de Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının açılışını yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023, 2035 ve 2053 hedeflerimize ulaşabilmek için aydınlık ve güçlü geleceğimizi şimdiden inşa edebilmek için Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gerekli alt yapıyı tesis ediyoruz. 4 bini aşkın şantiyemizde 7 gün 24 saat milletimizden aldığımız destek ve motivasyonla, milletimize hizmet götürmek için aşkla ve şevkle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.”

Rize-Artvin Havalimanı’nın büyük hizmetlere vesile olacağına işaret eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, aynı zamanda hem Türkiye’de hem de dünyada yeni atılımlara ilham vereceğini sözlerine ekledi.

Rize Valisi Kemal Çeber de Rize ve Türkiye için gurur verici bir projenin sonuna yaklaştıklarını belirterek, “Heyecanlı ve gururluyuz. İlimiz ve bölgemizin heyecanla beklediği Havalimanı projemizde artık sona yaklaştık. Bu havalimanı sadece ulaşım alanın da değil, Rize’de yapacağımız bütün yatırımları etkileyen bir yatırım olacak. İlimizin ekonomisi ve turizmine önemli katkısı olacak havalimanımızın ilimize kazandırılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese hemşerilerim adına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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