Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcuların HAVAŞ mağduriyeti!

Rize-Artvin Uluslararası Havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılmıştı. Açıldığı günden bugüne büyük talep gören havalimanı bölge halkından takdir topladı. Fakat son dönemde havalimanına gelen yolcuların Artvin'e ulaşımını üstlenen HAVAŞ'ın vermesi gereken hizmetleri vermemesinden şikayet ediliyor. Daha önce HAVAŞ tarafından yapılan resmi açıklamada Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçelerinden sonra Borçka ve Artvin il merkezine kadar servis koyulacağı belirtilmişti.

HAVAŞ, ÜCRETİNİ ALDIĞI YERE KADAR GÖTÜRMÜYOR!

İstanbul'dan Artvin'e gitmek isteyen bir yolcu Rize-Artvin havalimanı'na iniş yapıyor, çıkış işlemlerinin ardından terminal önünde iki HAVAŞ otobüsü sizi bekliyor. Bu otobüslerden biri Trabzon, diğeri de Artvin istikametine gitmek üzere hazır bekliyor. Artvin il merkezine gitmek üzere HAVAŞ otobüsüne bindiğinizde otobüsün Artvin'e kadar gitmeyeceği, sadece Hopa'ya kadar gideceği, sonrasında farklı bir servis aracıyla Artvin il merkezine ulaşımın sağlanacağı söyleniyor. Hopa'ya kadar olan yolculuğun ücreti sizden alınıyor fakat Hopa'ya varmadan bir önceki İlçe olan Arhavi'de indiriliyorsunuz. Arhavi'den tekrar sizi bir dolmuşa bindiriyorlar ve Artvin'e ulaşımınız bu araçla sağlanıyor. Ayrıca burada tekrar ödeme yapıyorsunuz. Yol yorgunu olan yolcular ne olup bittiğini anlamadan gerçekleşen bu süreç mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Sizden Hopa ücreti alınmasına rağmen bir önceki ilçede indiriliyorsunuz, ilk mağduriyet burada başlıyor. İkinci mağduriyetininiz ise; klimalı HAVAŞ otobüsü ile Artvin'e kadar gideceğinizi sanıyorsunuz fakat, yolun daha yarısına bile gelmeden klimasız ve havasız küçük bir minibüse bindirilliyorsunuz.

ŞİKAYETLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR!

işte o şikayetlerden bazıları:

Bugün Rize /Artvin Havaalanından uçuş için dün Havaş 'ın Rize 'den nereden saat kaçta kalktığına baktık. Sitede Valilik ile Belediye arasında ki durak diyor. O bölgede 5 tane durak var. Müşteri hizmetlerine sorduk Eski Karakol önü diyor. Biz nereden bilelim Eski Karakol neresi. Bir tur firmasına soruyoruz Kütüphane önü diyor. Taksiciye soruyoruz ATM'lerin önü diyor. Zar zor bir durak içinde ufak bir Havaş işareti buluyoruz görülmesi zor. Ve sabah bir bakıyoruz Rize /Artvin Havaalanına gidecek olan servis sitede belirtilenden önce gitmiş ya da ortalıkta yok. Arayabileceğimiz bir Rize temsilcisi ya da şoför iletişim numarası yok. Gelen otobüs ise Trabzon Havalimanı ® otobüsü çıkıyor. Bir Ofis açmak, Web sitenize işaretlenmiş bir Haritalar lokasyonu eklemek ya da bir Rize Sorumlusu telefonu eklemek bu kadar zor mu? Dolayısıyla Havaş'ı kaçırdık. Şehirlerarası otobüs te doluydu o saatte almadı. Taksi tutmak zorunda kaldık. Taksi in 350 TL verdik. Taksi parasını sizden almamız lazım normal şartlarda ama Rize de hiçbir şey normal şartlar altında değil zaten. Şu şehre bir ofis bir temsilci ya da online haritalarda yer kaydı yapın her durak için. Aynısı Giresun, Artvin ve Ordu için de geçerli.