Rize-Artvin Havalimanı açılış töreninde İlham Aliyev'e manidar hediye!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Rize-Artvin Havalimanı açılışına katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e altın kaplamalı SAR9 model tabanca hediye etmişti.

Rize-Artvin Havalimanı açılış töreninde Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Aliyev'e Türk töresinde dostluk nişanesi olarak bilinen tabanca hediye etti.

'KARABAĞ FATİHİ'

Üzerinde el yazısı ile 'Karabağ Fatihi' yazan yerli ve milli olan tabanca Sarsılmaz'ın işlemeli ve altın kaplamalı SAR9 tabancasında ayrıca '2 Devlet, Tek Millet' sloganı ile Türk ve Azerbaycan bayrağı bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN YERLİ TABANCASI

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye'nin Özgün Yerli Tabanca Projesi kapsamında Sarsılmaz tarafından üretilen SAR9 modeli, TSK ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm testlerini yüksek skorla tamamlayarak Türkiye'nin özgün ve yerli tabancası olarak seçilmişti.

SAR-9 Tabancanın özellikleri neler?

“Türkiye’nin Özgün Yerli Tabanca Projesi”nin açık ara birincisi SAR 9, en zorlu şartlarda hedefi bulmak için tasarlandı. Kullanım kolaylığı ve hafif yapısıyla benzerlerinden ayrılan SAR 9, üstün nitelikli polimer gövdeye sahip. 9 milimetrenin tüm avantajlarını sunan SAR 9, ayrıca farklı el tiplerine uyum sağlaması amacıyla değiştirilebilir kabza kapakları (S-M-L) ve sırtlıklarının yanı sıra gövde üzerinde bulunan aksesuar rayı sayesinde kullanıcısıyla mükemmel bir uyum sağlıyor. İğne ve tetik emniyeti de bulunan SAR 9, güven duygusu ve konforu bir arada sunuyor.