Rize Afad Şimdi Daha Güçlü

Vali Çeber, Rize AFAD müdürlük binasının ülkemizin çok donanımlı ve nitelikli AFAD binalarından birisi olduğunu belirterek, “ Biz konsept olarak afet öncesi hazırlıklar olmak üzere afetin her boyutuna her bir aşamasına eksiksiz olarak hazırlanmaya gayret ediyoruz. Ve buna mecbur olduğumuzu biliyoruz. Çünkü Rize ülkemizin en çok afet yaşayan illerinden bir tanesidir” dedi.

Böylesi fiziki donanımlı binada personel açıklarını da kapatmaları gerektiğini ifade ederek, “Arkamda görmüş olduğunuz kıymetli mesai arkadaşlarımın hepsi özenle seçilmiş olup gelecekte ilimize, bu bölgeye ve belki de dünyanın dört bir yanında afetlerle ilgili konularda hizmet edecektir. Arkadaşlarımız birkaç hafta önce aramıza katıldı. 137 arkadaşımız Rize AFAD müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. Arkadaşlarımız zaten belli hazırlıkla geldiler. Özenle seçildiler ama çok özel eğitimlerden geçecekler. Bu eğitimler sonunda bölge olarak Artvin ve Trabzon’un da sorumluluğunu üstlenerek Rize’de hizmet edecekler. Onun dışında da AFAD başkanlığımızın ihtiyaç bildirmesi halinde ülkemizin her tarafında afetlere müdahale eden profesyonel ekiplerin arasına katılacaklar. Bu arkadaşlarınızın her biri özellikle belli afetlerde profesyonelleşecekler. Yani kimisi çığ anlamında kimisi KBRN yani kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer afetler konusunda kimisi sel, heyelan, kaya düşmesi gibi afetlerde çok daha iyi yetişmiş olacak. Yani hepsinden anlayacak ama aynı tıptaki uzmanlıklar gibi bazı afet dallarında daha da uzmanlaşmış olacaklar” diye konuştu.

Vali Çeber, “Bugün itibarıyla afet il müdürlüğümüzde aktif 183 personelimiz oldu. Böylece yüzde 98 doluluğa ulaşmış olduk. 137 tane arkadaşımız aramıza yeni katıldı. Arkadaşlarımız, eğitimlerini tamamladıktan sonra planlama olarak 20'şer kişilik dörder ekip olarak 7/24 hizmet verecek. AFAD İl Müdürlüğü’müzde gerekli donanımımız ve araçlarımız da var ama araçlarımızla ilgili sürekli takviyeler yapılıyor. Yani neye ihtiyaç duyarsak neyi bünyemizde görmek istiyorsak onlar değerlendirildikten sonra bizlere gönderiliyor. Biz elhamdülillah bu yıl afet yaşamadık. 4 yıldır Rize’deyim ve her yıl büyük afet yaşadık ama her birinden can kayıplarımıza rağmen şunu gördük. Rize’ye yağan yağmur Rize'nin uğraştığı su bazlı afetler bu hazırlıkları ve bu donanımları yapmamış başka illerde olsaydı çok büyük felaketleri konuşuyor oluruz. Devletimizin afet öncesi tedbir faaliyetleri bizleri çok büyük afetlerden koruyor. Bu anlamda geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.