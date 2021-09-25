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Rıza Baba aşı karşıtlarını kızdırdı! Dizinin yayından kaldırılmasını istiyorlar!

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar’ın yeni bölümündeki bu sahne tepki çekti. Sosyal medyada #BoykotKanalD ve #ArkaSokaklar etiketleriyle binlerce paylaşım yapıldı.

Güncel 25.09.2021, 09:22 25.09.2021, 09:27

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 596. bölümünde koronavirüse karşı aşılama mesajı verilmek istendi. Ancak yayınlanan sahne kısa sürede büyük tepki topladı.

AŞI SAHNESİ İZLEYİCİLERİ KIZDIRDI

Dizideki Rıza Baba karakterinin, "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi gidip aşımızı olacağız. Olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz." sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

DİZİNİN YAYINDAN KALDIRILMASINI İSTEDİLER

Dizinin yayından kaldırılması için kısa sürede binlerce tweet atılırken bazı kullanıcılar da dizinin halkı kin ve düşmanlığa ittiğini savundu. Dizinin yayınlandığı kanal olan Kanal D ise Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.

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