Rita Ora, Met Gala’ya FOREO İle Hazırlandı!

Pek çok ünlü ismin bakım rutini arasına yerini alan İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO, bu yılki Met Gala’ya da damgasını vurmayı başardı. Dünyanın en prestijli galalarından biri olarak kabul eden Met Gala’nın bu yılki buluşması, Rita Ora’nın ışıltısına sahne oldu. Sahne arkası hazırlık görüntülerini kendi İnstagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ora, makyaj öncesi cildini FOREO’ya ve onun sakinleştirici etkisine bıraktığını açıkladı. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO’ya cildini emanet eden yalnızca Rita Ora değil, Jessica Alba da yüz temizleme ve sıkılaştırma cihazı LUNA 3’ü memnuniyetle kullananlar arasında yer alıyor.

Met Gala hazırlığında ilk olarak LUNA 3 ile cildi temizlenen Ora, makyajın en sevdiği kısmının LUNA 3 ile cildinin temizlendiği kısım olduğunu söylüyor. Bakım rutini sayesinde sakinleştiğini belirten Ora, makyaj öncesinde cildimi böyle temizliyorum diyerek kullanıcılarıyla hazırlık aşamalarını paylaştı. Daha sonra da bakım rutini 2 dakikada süper etkili bakım terapisi UFO 2 ve Manuka Honey maskesiyle devam etti. FOREO ürünleriyle bakım rutininden keyif alan Rita Ora, UFO 2 ve Manuka Honey ile bakım rutinini tamamlarken şu açıklamalarda bulundu: “Bu masaj ve bakım çok güzel, sıcacık bir his veriyor. Gerçekten de 2 dakikalık profesyonel bir cilt bakımına girmiş gibiyim. UFO 2 olmadan yapamıyorum, beni gerçekten rahatlatıyor, özellikle böyle heyecanlı olduğum zamanlarda.”

Profesyonel bir bakım rutini

Ünlü isimlerin en heyecanlı günlerinde onların hazırlığında etkin bir rol oynayan FOREO cihazları, bakım rutininin vazgeçilmez bir parçası oluyor. Cildi saniyeler içerisinde kir, yağ, makyaj kalıntısı ve ölü hücrelerden yüzde 99,5 oranında arındıran yüz temizleme ve sıkılaştırma cihazı LUNA 3, aynı zamanda hedef bölgelere gençleştirici masaj terapisi uyguluyor. Dakikada 8 bin T-Sonic™ titreşimiyle ve 16 farklı güç seviyesiyle cildi temizleyerek sıkılaştırıcı masaj yapan LUNA 3, titreşimler yoluyla kan dolaşımını hızlandırarak toksinleri uzaklaştırabiliyor. Farklı cilt tipleri için de geliştirilen farklı renkte cihazlara sahip cihaz, derinlemesine temizliği yüzde 100 su geçirmez özelliğiyle uyguluyor.

En son teknolojilerin bir kombinasyonu ile hazırlanan 2 dakikada süper etkili yüz terapisi UFO 2 ise evde yüz bakımına son noktayı getiriyor. T-Sonic™ titreşimleriyle de yüz ve boyun bölgesindeki gerginlik noktalarını gevşeten UFO 2, cildin derinliklerine işlemek için kriyoterapi ve termoterapi modlarını kullanıyor. Cildin ısıtılarak soğutulması yoluyla aktif maske bileşenlerinin cildin derinliklerine ulaşmasını sağlayan bu yöntem, cildin nemlendirilmesine ve çabuk yenilenmesine yardımcı oluyor. UFO 2, 8 ışıktan oluşan tam spektrum LED ışık teknolojisiyle yaşlanma etkilerini azaltmaya ve göz altı morluklarının yok edilmesine yardımcı oluyor. Mor LED ile ince çizgilerin görünümünü azaltırken parlaklığı artırırken, beyaz LED ile cilt görünümünü sıkılaştırıyor ve şişkinliği azaltıyor. Yeşil LED, soluk cilt rengini aydınlatıyor, cilt tonunu eşitliyor. Turuncu LED, sağlıklı bir parlaklık için cildi uyarıyor ve yeniden canlandırıyor. Mavi LED, kusurların görünümünü azaltıyor. Camgöbeği LED, strese maruz kalan cildi sakinleştiriyor ve rahatlatıyor. Sarı LED, kızarıklıkları azaltıyor ve cildi yatıştırıyor. Kırmızı LED ise yaşlanma belirtilerini azaltarak cilde daha genç bir görünüm kazandırıyor. UFO 2 ile birlikte kullanılabilen tüm cilt tiplerine uygun doğanın en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan yüz maskesi Manuka Honey ise içeriğindeki besin bakımından zengin Manuka balı sayesinde kuruluğu yatıştırarak cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.



Yüz temizleme ve sıkılaştırma cihazı LUNA 3 1999 TL, 2 dakikada süper etkili yüz bakım terapisi UFO 2 2899 TL, Manuka Honey ise 199 TL’ye satışa sunuluyor.