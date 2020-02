Riskli yapılar acilen yenilenmeli

Deprem ülkesi Türkiye’de sağlam ve sürdürülebilir binaların hayati önem taşıdığına dikkat çeken ŞUA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, depremle ilgili bilinç artışının hedeflendiği 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 92'sinin deprem kuşağında bulunduğuna dikkat çeken Nimetullah Kaya, günümüzde hızla artan nüfusla birlikte şehirleşmenin de arttığını belirtti. Her an deprem gerçeği ile karşı karşıya olan ülkemizde güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyaç olduğu ifade eden Kaya sözlerine şöyle devam etti;

“Özellikle büyük şehirlerde yaşanılan çarpık kentleşme ve beraberinde gelen yapısal sorunları planlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ortadan kaldırmak mümkün. Bu noktada önemli olan yenilenecek yapıları; şehrin mimarisine uygun, her türlü teknik altyapıya sahip ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde planlanmak. Vatandaşlara da bu konuda önemli bir rol düşüyor. Konut alırken binanın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediğinin sorgulanması gerekiyor. Çünkü depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkili yolu toplumu depreme karşı bilinçlendirmek. Bu bilinç çerçevesinde güvenilir ve depreme dayanıklı bir ev sahibi olmak isteyenlerin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu noktada; projelerini yönetmeliklere uygun olarak ileri inşaat teknolojisi ve yüksek kaliteli malzemelerle hayata geçiren, sermaye yapısı ve referansları güçlü, köklü inşaat firmalarını tercih etmek büyük avantaj sağlıyor.”

Yılda 300 bin konut dönüşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan 8 maddelik “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’’ ile 6,7 milyon konut içinde acil ve öncelikli statüsünde olan 1,5 milyon konutun 5 yıl içerisinde dönüştürüleceğinin altını çizen Kaya, “Bu çerçevede 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı sayesinde her şehrin kendine özgü bir dönüşüm yasası olacak ve taşkın alanında olan yapılar risk altında bulunmayan yeni yerleşim alanlarına taşınacak. Tarihi bölgelerde bulunan sağlıksız yapıların tamamı yenilecek ve şehir merkezinde kalan eski sanayi alanlarının dönüşümü gerçekleştirilecek. Ayrıca alt yapı hizmetlerinin sağlanması amacıyla finansman desteği de verilecek. Çarpık yapılaşmanın ve mülkiyet problemlerinin yaşandığı alanların dönüşümü içinse modern şehircilik anlayışına uygun imar planları oluşturulacak. İmar barışı sayesinde ise mevcut yapı alanlarında artış olmadan her yıl 50 bin konut güçlendirilecek’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.