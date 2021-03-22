Risk haritasında bir haftada kırmızı il sayısı 25’ten 39’a çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Bilim Kurulu üyeleri “Mutant virüs hızla yayılıyor, 3. dalgaya dönülüyor. İller renklerine göre önlemlerini almalı” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü. Bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.

İSTANBUL’DA 38 BİN 811 VAKA



Haritanın ilk açıklandığı 8-14 Şubat’ta İstanbul’da 100 binde 60 yani 9 bin 250 vaka bulunuyordu ancak 6-12 Mart haftasında 178’e (27 bin 523 vakaya) ulaşmıştı. 13-19 Mart haftasında ise İstanbul 100 binde 251’e (38 bin 811 vaka) yükseldi. Ankara’da vaka sayısı 6 bin 116, İzmir’de 4 bin 878, Samsun’da vaka sayısı 6 bin 902 oldu.

BAZI İLLERDE GERİLEME



Tabloya göre bazı illerde olumlu gelişme görüldü. Önceki hafta Mersin 100 binde 96 vaka görülürken, bu hafta 81’e geriledi. Adana 63’ten yüz binde 61’e, Burdur 86’dan 72’ye geriledi.

UŞAK’TA DURUM DEĞİŞMEDİ



Bakanlığın 13-19 Mart tarihli haritasına göre sadece bir il mavi olarak kaldı. Bu il 100 bin kişide görülen 8.18 vaka ile Şırnak.



Uşak ise bir süre batıda mavi renkte olan tek şehirdi ancak geçen haftadan bu yana Uşak’ta da vaka sayıları yükselmeye başladı ve mavi özelliğini kaybetti. Bu hafta Uşak’ta 100 bin kişide 19.49 vaka görüldü. 6-12 Mart haftasında da, Uşak için bu rakam 19.22 idi. Böylece Uşak’ta vakalar çok sınırlı şekilde artmış oldu.



Yeni tabloya göre bir il mavi, 11 il sarı, 30 il turuncu, 39 il kırmızı renkte oldu. 6-12 Mart haftasında ise 25 il kırmızı, 41 il turuncu 12 il sarı, 3 il maviydi.

"3. DALGAYA DÖNÜYORUZ"



Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde konuyu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Pandeminin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyoruz. Şu anda 3. dalgaya dönülüyor. İller tedbirlerini artırmalı. Yerel önlemler daha ön planda olmalı. Toplu kısıtlamalar yapmak çok zor. O nedenle yerel karar vericilerin iller bazında ciddi önlemler almaları gerekiyor. Aksi halde toplu kısıtlamalar yine hayatımıza girer" dedi.



"KIRMIZI İLLER SIKI TEDBİR UYGULAMALI"

Prof. Dr. Levent Akın ise, "Hangi il hangi renkteyse, Bakanlığın belirlediği tedbirleri alması gerekiyor. Mutant virüs çok hızlı yayılıyor. Örneğin cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı, restoranlarda alınacak tedbirler, cenaze törenleri gibi tedbirler, kırmızı olan il bazında devreye girmeli. İller bu konuda muktedir. Sonuçta yetkileri var ve diyebilirler ki ‘Ben şu renkteyim şu tedbirleri alıyorum.’ Bu çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.