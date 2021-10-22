Reza Zarrab bundan sonra Aaron Goldsmith adını kullanıyor!

İran’a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından ABD'de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye olan Reza Zarrab'ın adını değiştirdiği ortaya çıktı. Next Level Performance Center ismiyle bir şirket kurduğu ortaya çıkan Zarrab'ın, Aaron Goldsmith ismini aldığı tespit edildi.

PS Dressage isimli binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine internet haber sitesinde yer alan haberde Next Level Performance'ın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

BİNİCİLİK MERKEZİNİN TANITIMI YAPILDI

Florida'nın güneyinde inşa edilen ve bu yılın başlarında kurulan at binicilik merkezinin tanıtımının yapıldığı haber de, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamaları dikkat çekiyor. Bendfelt, "İki ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldim. Carolina Roffman'ın çabalarından dolayı çok minnetarım" dedi.

SONRAKİ SEVİYEYE TAŞIYACAKMIŞ

Haberde, "Next Level Performance Center, yeni ve inovatif bir eğitim merkezi. Soutwest Ranches ve Wellington'da bulunuyor. Belirli sayıda biniciye hizmet veren butik bir ortam yaratan yerin tasarımı çok üstün. Buranın yaratıcısı ve sahibi Aaron Goldsmith, binicilere 'biniciliği sonraki seviyeye taşımak için' gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi" ifadesi kullanılıyor.

"ARKAMDA ÇOK İYİ BİR EKİP VAR"

Goldsmith adını alan Zarrab, "Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde sıçrama üzerineydi ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrıya şükür arkamda çok iyi bir ekip var. Sonata'yı ilk gördüğümde bu atın harika olduğunu hissetmiştim. Onun yetiştiricisi Maryanna Haymon'a minnteratım. Elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Sonata isimli atın çok özel olduğunu dile getiren Zarrab, gelecek yıl bu atı yarıştıracağını da aktardı