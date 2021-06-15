Reuters’tan Erdoğan-Biden zirvesi yorumu: Pozitif ancak belirsiz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesi dün itibarıyla sona ererken, uluslararası basının gözü ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmedeydi.

Ocak ayında göreve gelen Biden ile Erdoğan ilk kez karşı karşıya gelirken, İngiliz haber ajansı Reuters görüşme ve sonrasını dakika dakika abonelerine servis etti. Zirvenin ardından yer verilen analiz haberde, Biden’ın, “Büyük bölümü baş başa olmak üzere olumlu ve verimli bir görüşme geçirdik… Heyetlerimiz görüşmeleri sürdürecek. Türkiye ile ABD arasında mesafe kat edeceğimize güveniyorum” sözleri aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerine de yer veren Reuters, “Sayın Biden’la önümüzdeki dönemde iş birliğimizi artıracağız. Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz” ifadelerini paylaştı.

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Haberin son bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:

“Sorunlu ilişkilere sahip iki ülkenin liderleri Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasının neredeyse altı ay ardından ilk defa NATO zirvesi esnasında yüz yüze görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmeleri pozitif ve verimli olarak niteledi ancak ilişkilerdeki sorunları nasıl aşacaklarına dair ipucu vermedi.”