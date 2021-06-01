Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı

Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de geçen 13 Nisan tarihinde kafe ve restoranlarda oturarak yemek yeme yasaklanmıştı.

Kabine toplantısının ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı ve restoranlarda oturarak yemek yeme dönemi tekrardan başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, bu kararı havai fişek gösterisi ve 35 metrelik boru kebap yaparak kutladı.

Çalışanlarıyla birlikte restoranının önünde 35 metrelik kebap yapan Aydın, daha sonra da bu kebabı hem Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine hem de görev başındaki polis memurlarına dağıttı.



Müşterilere hizmet etmeyi özlediklerini İhlas Haber Ajansı'na anlatan Yaşar Aydın, “Bugün gerçekten çok mutlu olduk. Ülkemiz çok kötü bir dönemden geçti ama inşallah daha iyiye gideceğiz. Biz de sevindik ve bu sevincimizi sizlerle, personelimizle havai fişek ve 35 metrelik boru kebapla kutladık. Bu boru kebabını da bizim güvenliğimiz için noktalarda bekleyen polislere paket olarak dağıttık. Havai fişek patlattık, temizliğimizi yaptık ve sabaha hazırız” diye konuştu.

Herkesin Adana Kebap'ını özlediğini belirten Aydın, “Yazanlar, özleyenler çoktu. Paket işi bizim için değildi. Paket bize hiç uymadı. Et sıcak yenir. Yine de sabrettik ve bugünlere geldik. İnşallah bir daha yaşamayız” dedi.