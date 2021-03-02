Restoranlar kaçta açılıp kapanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kararlara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 'Restoran ve kafeler açılacak mı?' sorusu da toplantı sonrası yapılan açıklama ile cevap buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kararlara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 'Restoran ve kafeler açılacak mı?' sorusu da toplantı sonrası yapılan açıklama ile cevap buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kararlara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 'Restoran ve kafeler açılacak mı?' sorusu da toplantı sonrası yapılan açıklama ile cevap buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kararlara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 'Restoran ve kafeler açılacak mı?' sorusu da toplantı sonrası yapılan açıklama ile cevap buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kararlara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 'Restoran ve kafeler açılacak mı?' sorusu da toplantı sonrası yapılan açıklama ile cevap buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kararlara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 'Restoran ve kafeler açılacak mı?' sorusu da toplantı sonrası yapılan açıklama ile cevap buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kararlara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 'Restoran ve kafeler açılacak mı?' sorusu da toplantı sonrası yapılan açıklama ile cevap buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Bilindiği gibi 18 Mart 2020'de ilgili tüm kesimlerle birlikte ortak akıl ve karar ürünü olarak kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık. Süreç içinde aldığımız tedbirlerinden etkilenen kesimler için ilave destek paketleri oluşturmuş ve hayata geçirmiştik.

"Dünyada ve ülkemizde salgının bir yıllık seyrinin sonuçlarına baktığımızda gördüğümüz şudur, Türkiye herkesin takdirle takip ettiği bir yerde durmaktadır. Örnek alınan bir ülke durumundayız."





Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.





Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.



Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek.





Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.



Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.





Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek.



Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.





Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.



Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.



Salgın boyunca her konuda öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi ve tamamen kaldırılmasında da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.