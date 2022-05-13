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Resmi Gazete'de önemli karar!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Merkez Bankası esas mukavelesine ilginç bir madde eklendi.
Güncel 13.05.2022, 10:22
TCMB'deki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek
Esas mukaveleye eklenen bente göre; Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamayacak.
RESMİ GAZETE'DE YER VERİLEN BENT
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”a göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 40 inci maddesinin (III) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklendi:
“c) Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.”