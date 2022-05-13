Resmi Gazete'de önemli karar!

TCMB'deki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek

Esas mukaveleye eklenen bente göre; Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamayacak.