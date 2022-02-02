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Resmi Gazete'de bugün (2 Şubat 2022) neler var?

2 Şubat 2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Güncel 02.02.2022, 11:45
Resmi Gazete'de bugün (2 Şubat 2022) neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Ortak Mali İstihbarat Birimi (JFIU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5137)
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5138)
–– Tasfiye Olan S.S. Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Kamuya Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Karar ile Tasfiye Olan S.S. Meyve ve Mamülleri Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Kamuya Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 5139)
–– Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5140)
–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5141)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5142)
–– Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Adının Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5143)
–– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5144)
–– Antalya İli, Alanya ve Gazipaşa İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5145)
–– Sinop İli, Erfelek İlçesi, Merkez Mahallesinde Bulunan Taşınmazın, Otogar ve İtfaiye Hizmet Binası Yapılması Amacıyla Erfelek Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5146)
–– 154 kV Nilüfer GIS Trafo Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5147)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5148)

YÖNETMELİKLER

–– Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5149)
–– Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği
–– Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/52)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/1)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2018/75, K: 2021/61 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/37136 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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