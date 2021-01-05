Resmi Gazete başlıkları

YÖNETMELİKLER



İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Atlas Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Atlas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2017/33627 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri