RESMEN BİZE ZEHİR YEDİRMİŞLER

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda ülkedeki gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' ve bu kanun kapsamında hazırlanan, 'Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'e vurgu yapılan açıklamada; "Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgelerin kamuoyuna sunulduğu belirtildi.

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