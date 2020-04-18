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RESMEN BİZE ZEHİR YEDİRMİŞLER

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünleri listesi açıklandı. Bakanlık tarafından 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyu ile paylaşılırken halk sağlığını tehlikeye atan firmalar ifşa edildi.

RESMEN BİZE ZEHİR YEDİRMİŞLER

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünleri listesi açıklandı. Bakanlık tarafından 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyu ile paylaşılırken halk sağlığını tehlikeye atan firmalar ifşa edildi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 20:02
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RESMEN BİZE ZEHİR YEDİRMİŞLER

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda ülkedeki gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' ve bu kanun kapsamında hazırlanan, 'Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'e vurgu yapılan açıklamada; "Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgelerin kamuoyuna sunulduğu belirtildi. 

İŞTE O FİRMALAR VE İLGİLİ ÜRÜNLER

Son Güncelleme: 18.04.2020 20:15
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