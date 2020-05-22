Resimli, en güzel ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Sana gelen her iyilik Allah`tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak `merhabadır` bayramlar. Şeker bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun?

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun. Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Sana gelen her iyilik Allah`tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH`a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın NurLanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

Dualarım Sizinle Bir dahaki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun.

Ramazan bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nica bayramlar geçirmeniz dileğiyle...

En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle...

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara. Ramazan Bayramınızı kutlar, küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öperim.

Mübarek Ramazan Bayramının size ve sevdiklerinize mutluluk, huzur ve refah getirmesi dileğiyle. Ramazan bayramınız mübarek olsun.. .

Ramazan Bayramının güzelliğini ve bereketini yaşadığınız, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.