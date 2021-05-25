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Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir, nerelidir? Reşat Baba kim?
Sedat Peker yayınladığı son videosunda Reşat Baba ifadesini kullandı. Reşat Baba kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki Reşat Baba kim? Sedat Peker kime Reşat Baba dedi? Reşat Hacıfazlıoğlu kimdir? İşte Reşat Hacıfazlıoğlu’nin hayatı.
Güncel 25.05.2021, 18:38
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Reşat Hacıfazlıoğlu’nun akrabası olduğunu yayınladığı videolarda söylüyor. Sedat Peker, son videosunda akrabası Reşat Hacıfazlıoğlu’nu da tehdit etti. Hem google’da hem sosyal platformda Reşat Hacıfazlıoğlu resmi ve fotoğrafı yer almıyor. Reşat Hacıfazlıoğlu Rizeli olduğu dışında bir bilgi yok. Reşat Hacıfazlıoğlu kaç yaşında olduğu da bilinmemekte.