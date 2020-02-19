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Rengi Antalya'da cazip kampanya

Uluslararası alanda bilinirliğe erişen ve 30 farklı ülkeden konut alıcısı bulunan Rengi Antalya’da yüzde 50 peşinat ve 12 ay vade farksız taksit imkanıyla daire sahibi olmak mümkün.

Rengi Antalya'da cazip kampanya

Uluslararası alanda bilinirliğe erişen ve 30 farklı ülkeden konut alıcısı bulunan Rengi Antalya’da yüzde 50 peşinat ve 12 ay vade farksız taksit imkanıyla daire sahibi olmak mümkün.

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:53
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Rengi Antalya'da cazip kampanya

Antalya Döşemaltı’nda, Karaarslan İnşaat tarafından inşa edilen Rengi Antalya’da, kısa bir süre devam edecek cazip bir kampanya başlatıldı.

Çeşitli ödeme planlarının sunulduğu kampanya dahilinde yüzde 50’si peşin kalanı 12 ay vade farksız taksit imkanı ve 120 aya 0,98 vade oranıyla kredilendirme fırsatı sunuluyor.

VAHİT KARAARSLAN; “NİSAN’DA TESLİMLER BAŞLIYOR”

Karaarslan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Karaarslan; “Uluslararası alanda Antalya’nın en çok ilgi gören projesini hayata geçirdik. İnşa çalışmalarında son aşamaya geldiğimiz Rengi Antalya’da nisan ayında teslimlere başlıyoruz. Projedeki son dairelerimizi de cazip fiyatlarla sanışa sunduk.” dedi.

Farklı büyüklüklerde daire seçeneklerinin yer aldığı projede 1+1 daireler 290 bin TL’den, 3+1 daireler 390 bin TL’den, 4+1 daireler ise 490 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.


 

16 katlı 8 blokta toplam 460 konuttan oluşan Rengi Antalya projesinde bölgenin temel ihtiyaçlarına yanıt verecek 12 ticari ünite yer alıyor.

Konumu ve donatılarıyla öne çıkan Rengi Antalya’da bugüne dek Almanya, Rusya, İran, Cezayir, Kazakistan, Hollanda, İsveç, Fransa, İngiltere, Kanada, ABD, Ürdün başta olmak üzere toplam 30 ülkeden daire satın aldı.

ORMANIN İÇİNDE DENİZE 15 DAKİKA

2 bin dönümlük kızıl çam ormanının içerisinde yer alan Rengi Antalya, denize 15 dakika mesafede yer alıyor. Bilim Üniversitesi'nin hemen karşısında bulunan projenin havaalanına uzaklığı ise 20 dakika.

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