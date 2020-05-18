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Rekor sıcakta yasak dinlemediler

Mayıs ayında son 91 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Adana'da sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen 20 yaş altı çocuk ve gençler sulama kanallarına girerek serinliyor.

Rekor sıcakta yasak dinlemediler

Mayıs ayında son 91 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Adana'da sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen 20 yaş altı çocuk ve gençler sulama kanallarına girerek serinliyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:17
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Rekor sıcakta yasak dinlemediler

Gölgede hava sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü, termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da çocuklar ve gençler, sıcaktan bunalıp yasağı umursamayıp sulama kanallarına akın etti. Hayati tehlikeye ve 392 liradan 3 bin liraya kadar idari para cezasına rağmen çocuklar ve gençler serinlemeye çalıştı. Yasağa uymayıp evden çıkan çocuk ve gençler, sulama kanalında yüzerken sosyal mesafeye de dikkat etmedi.

Bir genç sıcaktan bunalıp evden çıktığını, sokağa çıkmanın yasak olduğunu unuttuğunu belirterek, "Bugün bize yasak mı ben bilmiyordum şimdi hemen eve giderim" dedikten sonra son suya atlayıp yüzmesinin ardından evin yolunu tuttu.

Sulama kanalının başka bir bölgesinde ise onlarca çocuk ve genç suya girerek rekor sıcaklıkta serinlemeye çalıştı. Çocuklar havanın çok sıcak olduğunu, evde bunaldıklarını ve havuzlar virüs nedeniyle kapalı olduğu için sulama kanalına geldiklerini söyledi.

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