Reis Gıda, İstanbul Maratonu’nda WWF-Türkiye için koşacak

Başlatılan kampanyada Reis Gıda ekibinin topladığı bağışlar Adım Adım platformu üzerinden WWF-Türkiye’nin Doğa Öncüleri Gençlik Programına destek amacıyla kullanılacak. WWF-Türkiye Doğa Öncüleri Gençlik Programı ile ortaokul ve lise öğrencilerinin doğayı yaşayarak, severek öğrenip korumalarının yanı sıra grup halinde proje geliştirme ve yönetmede deneyim kazanarak toplumsal dönüşüm ve değişime de öncü olmaları amaçlanıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için bu tür projelerin her yıl çoğalarak artması ve daha fazla çocuğun dahil olmasını sağlamak sorumluluklarımızdan biri olmaktadır.