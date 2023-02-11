Reis Gıda deprem bölgesine yaptığı yardımları sürdürüyor

Reis Gıda olarak üretimde önceliğimizi bölgeye yapılacak yardımlar için belirledik. Yardım kuruluşları ve kamu kurumları ile koordinasyon içinde ürün tedariklerini gerçekleştirdik. İhtiyaçların en hızlı karşılanması amacıyla depremin yaşandığı bölgelere en yakın olan tedarikçilerimizden tırlarımız gönderildi. Merkez fabrikamızdan da temel gıda ürünleri ile birlikte diğer ihtiyaçların gönderimi de sağlandı. Bölgelerdeki STK’lar ile kurulacak olan mobil mutfaklarda pişirilmek üzere de gönderimler yapılıyor.

bu zor koşulları en kısa sürede atlatabilmesi için kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişimimiz ve iş birliklerimizi sürdürmekteyiz. İnşallah bu zor günleri atlatacağız ve yaralarımızı saracağız.