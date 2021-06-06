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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddiasına yanıt

Son dönemde yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker bugün 9. videosunu yayınladı. Videoda Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili bir iddiada bulunan Peker, Rasim Ozan Kütahyalı'yı da hedefe koydu. Twitter hesabından Peker'e yanıt veren Kütahyalı, "Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. SBK'nın misafiri değildim" ifadesini kullandı.

Güncel 06.06.2021, 14:27
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddiasına yanıt

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş. Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK'nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi" ifadesini kullandı.

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