Rapçi Ezhel ''parti kuracağım'' dedi ortalık karıştı

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Eurovision paylaşımı yapan Ezhel, "Size birincilik vadediyorum" demişti. Rapçi Ezhel şimdi de yine Twitter hesabından ileride siyasete atılmayı düşündüğünü ve parti kuracağını duyurdu.



Rapçi paylaşımında, "Şu an gencim ama ileride siyasete atılmayı düşünüyorum. Gelin partimizi hep beraber kuralım. İsmi Can Parti olsun. Cumhuriyetçi Anadolu Partisi. Logosu kalp olsun. Canınıza can katmaya geldik falan gibi sloganlar. Hatta eli photoshop tutan arkadaşlar bu hayali partiye can katabilir" ifadelerini kullandı.

Ezhel'in paylaşımı sosyal medyada viral oldu.