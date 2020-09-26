Rapçi Ezhel'in paylaşımına tepki yağıyor!

Ezhel ismi ile bilinen ancak asıl ismi Ömer Sercan İpekçioğlu olan ünlü rapçi bugün herkesi şoke eden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımla kısa süre içerisinde gündeme düşen Ezhel, hareketleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu şarkılarında gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan Ezhel, 1 yıl 8 ay ceza almış, cezası 5 yıl boyunca ertelenmişti.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM YAPTI

Ezhel, İnstagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla Twitter üzerinden kısa süre içerisinde gündem oldu. Kendine ait İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda küfürlü sözleri herkesin tepkisine neden oldu. Paylaşımın içindeki sözlerin hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu iddia edildi.

EZHEL KİMDİR?

Kısa süre içerisinde gündeme gelen Ezhel, internet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Ezhel kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sahne ismi Ezhel olan Ömer Sercan İpekçioğlu Ankara doğumludur. 1990 yılında dünyaya gelen İpekçioğlu, ilk albümünü bundan 3 yıl önce 2017 yılında çıkarmıştır. Rap alanında şarkılar yapan Ezhel, yaptığı şarkılarla kısa süre içerisinde milyonlarca izleniyor.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Ezhel, şarkılarında Ankara kültürünü yansıtmaya devam ediyor. Sadece rap değil, aynı zamanda Reggae tarzında müzik yapan ünlü rapçi, ilk defa 2008 yılında Keişan ile yaptığı seri ile kendini duyurmayı başardı.

Son olarak, 2018 yılının Mayıs ayında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçlamasıyla hakkında 10 yıla kadar dava açılan Ezhel, ilk duruşmada beraat etmişti.