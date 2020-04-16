Ramazan yardımları 34 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

2020 yılı Ramazan kampanyasını ‘İyiliğe Dokun’ sloganıyla gerçekleştirecek olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan’da hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre ve yardımları, koronavirüs (Covid-19) salgınından ekonomik olarak etkilenen Türkiye’nin 81 ilindeki gerçek ihtiyaç sahipleri ile Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki muhtaç kimseler ve medreselerde eğitim gören ilim talebelerinin evlerine teslim edecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki ekipleri ve dünyanın dört bir yanındaki yerel görevlileri ile muhtaç kimseler için hazırlanan kumanyaları evlere ulaştıracak. 2020 yılı için fitre bedeli 27 lira olarak belirlenirken içerisinde temel ihtiyaç gıdalarının bulunduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenler 120 lira bağışta bulunabilecek.



Yapılan açıklamada, “Bu yılki Ramazan çalışmalarımızı yurt içinde yoğunlaştırmak suretiyle Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 33 ülke 106 bölgede "İyiliğe Dokun" sloganıyla gerçekleştireceğiz. Ramazan 2020 çalışmaları çerçevesinde, hizmet verdiğimiz ülkelere koronavirüs nedeniyle gidemesek de ‘Hiçbir virüs gönül coğrafyamızla olan bağımızdan güçlü değildir’ düsturuyla hareket ederek yılın tüm günleri sahada olan yerel görevlilerimizle hayırseverlerin zekat, fitre ve kumanya yardımlarını mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize ulaştıracağız. Nihai amacımız İslami eğitim çalışmaları olmakla birlikte buna destek olarak Afrika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a kadar insani yardım çalışmalarına da ağırlık vererek bizleri bekleyen kardeşlerimizi sahadaki yerel ekiplerimizle yalnız bırakmayacağız. Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerine de ağırlık vereceğiz. Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında ise ramazan çalışmalarımızı yurtdışında olduğu gibi öne alarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya başladığımız ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda ve hijyen paketi ile birlikte ramazan ayı içerisinde de bağışları teslim etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu bu zor günleri iyilik kolaylaştıracak. Zekat, fitre ve bağışlarınızla bu ramazan ve her zaman iyilikle gönüllere dokunabilirsiniz. Bağışlar, 'iddef.org' internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor” ifadeleri kullanıldı.