Ramazan Pidesinde fiyat oyunu!

Bugün fırından 400 gr pideyi 4 tl.ye aldık..

Anlamadığımız şey şu..

Fırınlarda neden 350 gr pide yok?

Aşağı yukarı diğer fırınlarda aynıydı çünkü..

Istanbul Fırıncılar Odası ve Valilik bir karar almış bu karar neden uygulanmıyor?

Tamam Fırıncı esnafı da kazansın kolay bir iş yapmıyor ve belki bir senedir bu ayı bekliyorlar ancak;

Ekmeğin 1.5 Liraya satıldığı bu minvalde;

Bir pide 4 tl bu çok değil mi?

İki pide 8, üç pide 12 lira..

Kaç kişi bu pideyi alabiliyor???

Para kolay kazanılmıyor ve bu fiyat çok yüksek 3 tl denilen pide ortada yok!!

Ortada ne bir kontrol mekanizması ne de bir yaptırım var!!!

Bu işte bir iş var bu işte bir oyun var ve böyle olmamalı!!!