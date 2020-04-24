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Ramazan Pidesinde fiyat oyunu!

İstanbul'da 200 gr ekmek 1.50 tl.. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını 3 tl olarak açıklamıştı 

Ramazan Pidesinde fiyat oyunu!

İstanbul'da 200 gr ekmek 1.50 tl.. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını 3 tl olarak açıklamıştı 

24 Nisan 2020 Cuma 23:45
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Ramazan Pidesinde fiyat oyunu!

Bugün fırından 400 gr pideyi 4 tl.ye aldık..

Anlamadığımız şey şu..

Fırınlarda  neden 350 gr pide yok?

Aşağı yukarı diğer fırınlarda aynıydı çünkü..

Istanbul Fırıncılar Odası ve Valilik bir karar almış bu karar neden uygulanmıyor?

Tamam Fırıncı  esnafı da kazansın kolay bir iş yapmıyor ve belki bir senedir  bu ayı bekliyorlar ancak;

Ekmeğin 1.5 Liraya satıldığı bu minvalde;

Bir pide 4 tl bu çok değil mi?

İki pide 8, üç pide 12 lira..

Kaç kişi bu pideyi alabiliyor???

Para kolay kazanılmıyor ve bu fiyat çok yüksek  3 tl denilen pide ortada yok!!

Ortada ne bir kontrol mekanizması ne de bir yaptırım var!!!

Bu işte bir iş var bu işte bir oyun var ve böyle olmamalı!!!

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Pidesi
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