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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman?
Ramazan ne zaman başlayacak sorusu mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Manevi huzur ve heyecanla beklenen on bir ayın sultanı 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet tarafından yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan nisanda başlayacak. Kameri yılın şabandan sonra, şevvalden önce dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından ise bayram başlayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Güncel 09.03.2022, 10:09
İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK? RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.
1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.
Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.