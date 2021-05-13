RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

Mübarek Ramazan bayramınızı en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz. Huzur, barış, mutluluk, adalet ve merhametin yeryüzünün her yerine hakim olduğu bayramlara erişmemiz temennisiyle işgal altındaki Doğu Türkistan, Filistin ve Arakan gibi bütün mazlum coğrafyalarda ve bilhassa Kudüs-i Şerîf başta olmak üzere acılar içerisinde kıvranan bütün İslam beldelerinin özgürce kutlayacağı gerçek bayramlara kavuşmasına, bayramın öncelikle ülkemize ve dünyaya musallat olan salgın hastalık olmak üzere cümle dertlerimizin izâlesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun.