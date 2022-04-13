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Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs 2022 Pazartesi gününe denk geliyor, 4 Mayıs Çarşamba günü ise sona eriyor. Hafta içi günlerine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar da bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki 2022 yılında ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Güncel 13.04.2022, 09:20
Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı hafta içi günlerine denk geldiğinde bayram tatili uzatılmıştı. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izne dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak. Eğer bu süreler idari izinden sayılmazsa 2 gün yıllık izin kullanılıp haftasonları da birleştirilirse 9 gün tatil yapmak mümkün olacak.
İŞTE O TARİHLER
30 Nisan 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.
1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü-Hafta sonu tatili.
2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1’inci günü.
3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2’nci günü.
4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3’üncü günü.
5 Mayıs 2022 Perşembe: Mesai günü.
6 Mayıs 2022 Cuma: Mesai günü.
7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.
8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili.