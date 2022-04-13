Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı hafta içi günlerine denk geldiğinde bayram tatili uzatılmıştı. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izne dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak. Eğer bu süreler idari izinden sayılmazsa 2 gün yıllık izin kullanılıp haftasonları da birleştirilirse 9 gün tatil yapmak mümkün olacak.

İŞTE O TARİHLER

30 Nisan 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.

1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü-Hafta sonu tatili.

2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1’inci günü.

3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2’nci günü.

4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3’üncü günü.

5 Mayıs 2022 Perşembe: Mesai günü.

6 Mayıs 2022 Cuma: Mesai günü.

7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.

8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili.