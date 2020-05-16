Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566

Ramazan Bayramı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan devam ediyor ve vatandaşlar 2020’de Ramazan Bayramı ne zaman sorusunu soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasaklarına devam edileceğini söylemişti. Vatandaşların merak ettiği soruların ilk sırasında ise Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan devam ediyor ve vatandaşlar 2020’de Ramazan Bayramı ne zaman sorusunu soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasaklarına devam edileceğini söylemişti. Vatandaşların merak ettiği soruların ilk sırasında ise Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı geliyor.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:05
2017 Okunma
Ramazan Bayramı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüsü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayatı felç ediyor. İşyerleri açılamıyor, insanlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Yani corona virüsü hem sağlığımızı hem psikolojimizi hem de ekonomimizi etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlar Ramazan Bayram’ında durumun ne olacağını merak ediyor. ‘Ramazan Bayramı ne zaman?’, ‘Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ soruları akılları karıştırıyor. İşte Ramazan Bayramı’nın tarihi ve bayramda sokğa çıkma yasağına dair detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Erdoğan’ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, Arefe günü(Cumartesi) ve Ramazan Bayramı’nın 1. günü(Pazar) sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağının tüm Türkiye’de mi yoksa yine 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta mı olacağı ise henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar ile ilgili şunları söylemişti;

“İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.”

Ankara kulislerinde konuşulan 9 gün yasak olmayacağı yönünde. Ancak nihai karar 18 Mayıs’ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası verilecek.

Anahtar Kelimeler:
RamazanBayramSokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu Namaz Dağı'nda askerlerle iftar açtı
Bakan Soylu Namaz Dağı'nda askerlerle iftar açtı
Oğlunu özleyen şehit annesi, kabristana polislerle gitti!
Oğlunu özleyen şehit annesi, kabristana polislerle gitti!
Küçük Gülfem'in virüs isyanı
Küçük Gülfem'in virüs isyanı
O profesörün işine son verildi! İstanbul Aydın Üniversitesi'nden açıklama
O profesörün işine son verildi! İstanbul Aydın Üniversitesi'nden açıklama
65 yaş ve üzeri vatandaşların 17 Mayıs'taki sokağa çıkma saatleri değişti
65 yaş ve üzeri vatandaşların 17 Mayıs'taki sokağa çıkma saatleri değişti
Yasağı dinlemedi denize girip Kamboçyada'ki arkadaşına yayın yaptı
Yasağı dinlemedi denize girip Kamboçyada'ki arkadaşına yayın yaptı
Yaşıtları gezip dolaşırken o sokak hayvanlarını besledi
Yaşıtları gezip dolaşırken o sokak hayvanlarını besledi
Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti, uyarılara rağmen Bağdat caddesi doldu taştı
Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti, uyarılara rağmen Bağdat caddesi doldu taştı
Marketler ne zaman açık? 4 gün sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, bugün saat kaça kadar açık?
Marketler ne zaman açık? 4 gün sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, bugün saat kaça kadar açık?
MASKEYİ DOĞRU KULLANMAYANLAR MARKETLERE ALINMAYACAK
MASKEYİ DOĞRU KULLANMAYANLAR MARKETLERE ALINMAYACAK
Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam
Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam
Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor
Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor
ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı Giriş:15 Mayıs 2020 10:09
Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı Giriş:15 Mayıs 2020 10:09
Pandemi sürecinde "seyahat izin başvurusu" nasıl yapılır?
Pandemi sürecinde "seyahat izin başvurusu" nasıl yapılır?
15 Mayıs Cuma mesajları: Haftanın en güzel resimli cuma mesajları ve anlamlı cuma sözleri…
15 Mayıs Cuma mesajları: Haftanın en güzel resimli cuma mesajları ve anlamlı cuma sözleri…
Korona şüphelisi çarşafla hastaneden kaçmaya çalıştı
Korona şüphelisi çarşafla hastaneden kaçmaya çalıştı
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim