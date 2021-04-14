banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan ayının gelmesi ile, "2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?” soruları da gündeme geldi. Peki Ramazan Bayramı hangi gün kutlanacak?

Güncel 14.04.2021, 16:01
6
Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 12 Mayıs günü son bulacak.

Diyanet takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs tarihinde başlayacak.

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

  • Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2021 KURBAN BAYRAMI 

  • Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
banner473
Yorumlar (0)
banner470
20°
parçalı az bulutlu