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Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor?
Ramazan ayının gelmesi ile, "2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?” soruları da gündeme geldi. Peki Ramazan Bayramı hangi gün kutlanacak?
Güncel 14.04.2021, 16:01
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Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 12 Mayıs günü son bulacak.
Diyanet takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs tarihinde başlayacak.
RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
- Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
2021 KURBAN BAYRAMI
- Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
- Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
- Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
- Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
- Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma