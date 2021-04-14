Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 12 Mayıs günü son bulacak.



Diyanet takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs tarihinde başlayacak.



RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER



Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba



Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2021 KURBAN BAYRAMI