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Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?
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Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Bayram arefesinde en çok merak edilenler arasında marketlerin çalışma saatleri geliyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile bugün için marketler ve bakkalların çalışma saatleri ve açık olacağı günleri duyurdu.

Güncel 12.05.2021, 15:15
Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Bayram için hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar arefe günü bakkal ve marketler açık olacak mı. Bayramda marketler çalışacak mı gibi önemli konuların cevabını arıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile bugün için marketler ve bakkalların çalışma saatleri ve açık olacağı günleri duyurdu.  Peki başta Arefe günü olmak üzere 3 günlük Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı? 

MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanma süresince il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Bakanlığı tam kapanma genelgesine göre bu durum üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak. Bir başka deyişle Ramazan Bayramı'nda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek.

SADECE EKMEK SATAN BAYİLERİ AÇIK OLACAK 

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.

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