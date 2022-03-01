Ramazan ayı ne zaman? 2022

2022 RAMAZAN TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor..

Bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayıp 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.



Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİA

Ramazan ayı Müslümanlar için kutsal, önemli bir aydır. Bu ayı önemli kılan şeylerden birisi Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasıdır. İkinci bir önemi ise ramazan orucunun tutulmasıdır. Bu ibadet Müslümanların sabırlarını, iradelerini ve nefislerini kontrol etmelerini sağlayan bir ibadettir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”