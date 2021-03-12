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Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul: Trafikte bana da çok korna çalıyorlar

Trafikte cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek için, acemi sürücü gibi davranarak otomobil satış temsilcilerine şaka yapan Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, sosyal medyada binlerce yorum alan videodaki o anları anlattı. Erenkul, "Bir ara yanımdaki satış sorumlusu 'ortadakine basın' diyordu. Yani fren derse anlamayacağımı düşünüyordu" dedi.

Güncel 12.03.2021, 13:56 12.03.2021, 14:06
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Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul: Trafikte bana da çok korna çalıyorlar

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 'kim demiş kadınlar araba süremez diye?' sloganıyla yola çıkan bir otomobil satış bayisi, trafikte cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek ve kadınların araba kullanamayacağı yönündeki ön yargıyı kırmak amacıyla Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul ile video hazırladı.

Videoda bir sosyal medya fenomenini canlandıran Erenkul, acemi şoför gibi davranarak satış temsilcilerine ilginç sorular sordu. Daha sonra test sürüşüne çıkan Erenkul ve şakadan habersiz satış temsilcilerinin yaşadığı o anlara kameraya kaydedildi.

Test sürüşü sırasında yeteneği ile adeta şov yapan Erenkul, satış temsilcilerini hayrete düşürdü. O video ise sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.  

"TRAFİKTE BANA DA ÇOK KORNA ÇALIYORLAR"

O anları DHA'ya anlatan Erenkul, videonun bu kadar büyük bir ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyledi. Erenkul, "Trafikte ve her yerde kadınlara karşı bir ön yargı var. Ben de zaman zaman bunları yaşıyorum. Trafikte bana da çok korna çalıyorlar. Bu kimliğinizle, kim olduğunuzla alakalı değil, sırf cinsiyetinizden dolayı bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biz de buraya dikkat çekmek istedik. Ne yazık ki kadınların otomobille ilgisinin olmadığı insanların kafasına tabu gibi yerleşmiş" dedi. 

SOSYAL MEDYA FENOMENİ GİBİ DAVRANDI

Satış temsilcilerinin korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Burcu Burkut Erenkul, "Hem elektrikli hem hızlı hem de sportif bir arabaydı. Bir de saçma sorular soran birini canlandırdım orada. Fren disklerine bunlar tabak mı diye sorular sorunca endişelendiler tabii. Daha sonra test sürüşüne çıktık. Ben o anda ani gaz, fren yaptım ve rotadan çıktım. Bir ara yanımdaki satış sorumlusu 'ortadakine basın' diyordu. Yani fren derse anlamayacağımı düşünüyordu. O esnada ben otomobili döndürmeye başladım. Otomobili çarpma endişesiyle biraz akıllarını aldık diyelim. Ben sadece çok korkarlarsa direksiyonuma müdahale ederlerse diye korktum" diye konuştu. 

"BENİ GÖRÜNCE ŞAŞIRARAK 'KADINMIŞ' DİYEREK ARKALARINI DÖNÜP GİDERLERDİ"

7 yaşından beri bu sporun içinde olan Erkul, profesyonel bir pilot olmasına rağmen sadece kadın olduğu için ön yargılara maruz kaldığını belirtti. Erenkul, "Bu sporun içindeyken bir yarış otomobilinin içindeyken kaskım, tulumum olmasına rağmen insanlar tepki gösterebiliyor. Hatta küçük çocuklar kaskla yarıştan çıktığım anda koşarak gelip, 'abi tekrar yanlar mısın, bir de buradan yanla' dedikten sonra kaskımı çıkardığımda beni görünce şaşırarak 'kadınmış' diyerek hiç konuşmadan arkalarını dönüp geri giderlerdi. Bu beni çok üzüyordu açıkçası. Sosyal medyanın gücüyle o çocuklara da ulaştığımızı düşünüyorum. Bir kadının gerçekten iyi otomobil kullanabileceğini ve kadın isterse her şeyi başarabilir" ifadelerini kullandı.

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