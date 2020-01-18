Rahşan Ecevit 97 yaşında vefat etti

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı.

Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya GATA'dan yaptığı açıklamada, "Son dönemde durumunun biraz daha ağırlaştığı ifade ediliyordu. Tüm partilerden GATA'ya giden isimler var. Süreçle ilgili bilgi alıyorlar. Bir süredir hem tedavisi hem yaşının ilerlemesi nedeniyle uzun süredir kameralardan uzaktı. Cenazesi yetişirse yarın olacak, pazar gününe de kalabilir. Geniş kapsamlı ve geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim'' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum'' ifadelerini kullandı.

SON ARZUSU GERÇEKLEŞECEK Mİ?

CNN TÜRK ekranına bağlanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı açıklamada, "Rahşan Ecevit’in En büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar alacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz. Onlar da bunu uygun görürse Bülent Ecevit ile aynı yerde gömülmesi talebimiz var." ifadelerini kullandı.

Ecevit çiftinin sevgi timsalı olduğunu aktaran Aksakal, "Ele ele sevgi diyerek, siyasete girdiler. Türkiye'ye ve Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı." açıklamasını yaptı.

Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'in yan yana defnedilmek istediğini vurgulayan Aksakal, "Bülent Ecevit vefat ettiğinde kendisine özel bir mezar yeri tahsis edilmişti. Fakat o günkü şartlarda devlet mezarlığında defnedilmişti. Biz de bu noktada Sayın Cumhurbaşkanına talebimizi ilettik. Rahşan Ecevit ile Bülent Ecevit'in aynı yerde yatmaları için gerekli yasal prosedürlerin işletilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek bekliyoruz." diye konuştu.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

1923 Yılında Bursa'da doğan tam adıyla Zekiye Rahşan Ecevit, Türk ressam, yazar ve siyasetçi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.

Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Eşinin ölümü sonrası Emrehan Halıcı ile Bülent Ecevit Vakfı'nı kuran Rahşan Ecevit, vefatına kadar vakıfta çalışmalarını sürdürdü.

DSP, ANAP ve MHP koalisyonunun çıkardığı genel affın mimarı olarak bilinmekte ve bu af halk arasında "Rahşan Affı" olarak bilinmektedir.